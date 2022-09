Pattinaggio artistico a rotelle: pubblicato il regolamento per la stagione 2023. Le novità (Di giovedì 22 settembre 2022) Mentre la stagione 2022 di Pattinaggio artistico a rotelle attende di vivere l’ultima scoppiettante sezione con la Coppa Europa e soprattutto con i Campionati del Mondo, nelle scorse ore la Commissione Tecnica della World Skate ha diffuso le nuove norme regolamentari per la prossima annata sportiva, in cui sono previste diverse novità. Innanzitutto il campo del Rollart si amplierà, accogliendo nel sistema anche i quartetti e gruppi show (grandi, piccoli, junior). I primi riceveranno i “classici” due punteggi (tecnico e components), affrontando sul primo versante quattro elementi (cluster, travelling, line e creativo); i secondi invece saranno valutati soltanto attraverso le components, divise in quattro voci (“Idea e coreografia”, “tecnica di gruppo”, “performance” e “skating skills”). Per ciò che ... Leggi su oasport (Di giovedì 22 settembre 2022) Mentre la2022 diattende di vivere l’ultima scoppiettante sezione con la Coppa Europa e soprattutto con i Campionati del Mondo, nelle scorse ore la Commissione Tecnica della World Skate ha diffuso le nuove norme regolamentari per la prossima annata sportiva, in cui sono previste diverse. Innanzitutto il campo del Rollart si amplierà, accogliendo nel sistema anche i quartetti e gruppi show (grandi, piccoli, junior). I primi riceveranno i “classici” due punteggi (tecnico e components), affrontando sul primo versante quattro elementi (cluster, travelling, line e creativo); i secondi invece saranno valutati soltanto attraverso le components, divise in quattro voci (“Idea e coreografia”, “tecnica di gruppo”, “performance” e “skating skills”). Per ciò che ...

