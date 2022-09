Oroscopo del Sud | poca fiducia per Pesci e Vergine

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di giovedì 22 settembre 2022) L'di oggi è pieno di buone notizie! Gli astri ti sono favorevoli in tutti i settori della tua vita, quindi approfittane! Sfrutta al meglio questa fortuna e non lasciarti sfuggire nessuna occasione. Segui il tuo istinto e tutto andrà per il meglio. Ariete Oggi è un buon giorno per voi! Venere entra nel vostro segno e vi fornisce tutta la passione che cercate. Siate creativi ed estroversi, sfruttate al meglio il vostro entusiasmo! Toro Cari tori, oggi sarà un giorno molto difficile. Sarete infatti molto nervosi e irritabili, e rischierete di litigare con le persone che vi stanno intorno. Non sarà facile trovare il modo di calmarsi, ma cercate di rimanere concentrati e caldi nei sentimenti. Gemelli Gemelli, oggi tutti quanti voi sembrate appesantiti da una nuvola nera. Forse è colpa della Luna in opposizione al vostro segno, che oggi vi rende particolarmente ...