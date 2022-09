Nocera Inferiore, approvati progetti esecutivi PNRR in area sociale (Di giovedì 22 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNocera Inferiore (Sa) – L’assessore alle Politiche Sociali, Federica Fortino, e la dirigente del Settore socio-educativo, Nicla Iacovino, annunciano l’approvazione da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali dei progetti esecutivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza in area sociale, presentati dall’Ambito S01-1, con Nocera Inferiore come Comune capofila. Con finanziamento triennale di € 211.500,00 sono riconosciuti i fondi necessari per le misure a sostegno delle capacità genitoriali e di prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini. Il progetto è denominato con l’acronimo P.I.P.P.I. – Programma Intervento Prevenzione Istituzionalizzazione – e si ispira alla resilienza di Pippi ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 22 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minuti(Sa) – L’assessore alle Politiche Sociali, Federica Fortino, e la dirigente del Settore socio-educativo, Nicla Iacovino, annunciano l’approvazione da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali deidel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza in, presentati dall’Ambito S01-1, concome Comune capofila. Con finanziamento triennale di € 211.500,00 sono riconosciuti i fondi necessari per le misure a sostegno delle capacità genitoriali e di prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini. Il progetto è denominato con l’acronimo P.I.P.P.I. – Programma Intervento Prevenzione Istituzionalizzazione – e si ispira alla resilienza di Pippi ...

