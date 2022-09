Milan, Theo Hernandez a rischio Chelsea: le soluzioni di Pioli (Di giovedì 22 settembre 2022) Theo Hernandez non dovrebbe farcela per il Chelsea: la soluzioni di Pioli per la corsia sinistra del Milan Si prolungano i tempi di recupero per Theo Hernandez. Il francese dovrebbe saltare sicuramente l’Empoli, ma secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, sarebbe a rischio la sua presenza con il Chelsea. Le soluzioni per Pioli non sono molte: con l’infortunio di Florenzi, il tecnico rossonero potrebbe decidere di spostare Calabria a sinistra, giocando a piede invertito e sulla destra ballottaggio Kalulu o Dest. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 22 settembre 2022)non dovrebbe farcela per il: ladiper la corsia sinistra delSi prolungano i tempi di recupero per. Il francese dovrebbe saltare sicuramente l’Empoli, ma secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, sarebbe ala sua presenza con il. Lepernon sono molte: con l’infortunio di Florenzi, il tecnico rossonero potrebbe decidere di spostare Calabria a sinistra, giocando a piede invertito e sulla destra ballottaggio Kalulu o Dest. L'articolo proviene da Calcio News 24.

AntoVitiello : Problema all'adduttore destro per Theo #Hernandez, non prenderà parte alle due partite della nazionale francese #Milan - AntoVitiello : #Pobega a Mtv: 'Il primo gol a #SanSiro non si scorda mai, me lo ricorderò per sempre. Ero travolto da mille emozio… - PietroMazzara : Theo #Hernandez ha lasciato il ritiro della nazionale francese che, sul suo comunicato, parla di lesione all’addutt… - DavideLusinga : ????L'ex #Milan Primavera Milos Kerkez a @scoutedftbl. 'Quando ero in Ungheria Maldini mi chiamò personalmente per i… - acmattiam2 : Poi un giorno parleremo di questa propaganda giornalistica di gonfiare i prezzi di qualsiasi giocatore tranne quell… -