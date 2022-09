“Mi piace!”, Elenoire Ferruzzi rivela il suo interesse per un vippone del GF Vip 7: ecco di chi si tratta – VIDEO (Di giovedì 22 settembre 2022) Dopo Alberto De Pisis, anche Elenoire Ferruzzi ha svelato di essersi presa una cotta per Luca Salatino, lo chef verace del Grande Fratello Vip 7 entrato nella Casa con la fidanzata dentro il cuore (ha pianto per lei dopo nemmeno 24 ore). Elenoire Ferruzzi: “A me piace Luca, il ragazzo tamarro è il mio genere!”... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di giovedì 22 settembre 2022) Dopo Alberto De Pisis, ancheha svelato di essersi presa una cotta per Luca Salatino, lo chef verace del Grande Fratello Vip 7 entrato nella Casa con la fidanzata dentro il cuore (ha pianto per lei dopo nemmeno 24 ore).: “A me piace Luca, il ragazzo tamarro è il mio genere!”... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

TeamElia3 : RT @pe__1985: 'Si, è fidanzato ma a me non me ne frega un cazzo perché mi piace' Elenoire on fire su Luca ?????? #gfvip - erywaldorf : RT @Amy994LoT: #gfvip comunque mi piace il rapporto tra Ginevra e Nikita non mi interessa cosa sarà ecc mi piace George sembra il fratellin… - Isy27817713 : RT @youneedtobeyou_: A elenoire piace molto parlare con charlie ????? #gfvip - Amy994LoT : #gfvip comunque mi piace il rapporto tra Ginevra e Nikita non mi interessa cosa sarà ecc mi piace George sembra il… - youneedtobeyou_ : A elenoire piace molto parlare con charlie ????? #gfvip -