Mazzocchi | è la notte del sogno azzurro

Leggi su cronachesalerno

(Di giovedì 22 settembre 2022) di Marco De Martino SALERNO – E’ ladi Pasquale. Ildel laterale della Salernitana potrebbe diventare realtà questa sera, a San?Siro, in occasione della super sfida Italia-Inghilterra. Una gara molto importante ai fini della classifica di Nations League e che è una sorta di rivincita della finalissima degli Europei di poco più di un anno fa a Wembley. Un match, quello tra azzurri ed inglesi, che non potrà mai essere banale e che potrebbe avere come uno dei protagonisti un calciatore della Salernitana. DUBBIO MODULO Il CTRoberto Mancini è indeciso se confermare il 4-3-3 che ha portato l’Italia a vincere gli?Europei ma anche a fallire la qualificazione ai prossimo campionati del mondo in?Qatar, oppure varare il 3-5-2, modulo che va per la maggiore in serie A e per ...