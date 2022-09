Marcell Jacobs, tempo di bilanci: “Ho ricominciato a vincere, è positivo. E che emozioni il matrimonio” (Di giovedì 22 settembre 2022) “Ho ricominciato a gareggiare, a vincere. Era iniziato tutto bene poi ci sono stati momenti difficili che si sono conclusi per il meglio con un altro oro al Campionato europeo, quindi posso dire che il bilancio della stagione è abbastanza positivo”. tempo di bilanci per Marcell Jacobs. Il campione olimpico ed europeo dei 100 metri piani, intervistato nel corso dell’appuntamento “Il ritorno del re”, nell’ambito del Festival dello sport di Trento, ripercorre i capitoli più importanti della stagione della consacrazione. “Mi sono anche sposato nel frattempo”, ha aggiunto il velocista azzurro ricordando il sì più bello nel parco della Torre San Marco di Gardone Riviera a Nicole Daza. E spiega: “In pista mi sono allenato per cercare di ... Leggi su sportface (Di giovedì 22 settembre 2022) “Hoa gareggiare, a. Era iniziato tutto bene poi ci sono stati momenti difficili che si sono conclusi per il meglio con un altro oro al Campionato europeo, quindi posso dire che ilo della stagione è abbastanza”.diper. Il campione olimpico ed europeo dei 100 metri piani, intervistato nel corso dell’appuntamento “Il ritorno del re”, nell’ambito del Festival dello sport di Trento, ripercorre i capitoli più importanti della stagione della consacrazione. “Mi sono anche sposato nel frat”, ha aggiunto il velocista azzurro ricordando il sì più bello nel parco della Torre San Marco di Gardone Riviera a Nicole Daza. E spiega: “In pista mi sono allenato per cercare di ...

Eurosport_IT : Congratulazioni Marcell e Nicole, buona vita insieme ????????? #Jacobs | #Atletica - sportface2016 : Marcell #Jacobs, tempo di bilanci: 'Ho ricominciato a vincere, è positivo. E che emozioni il matrimonio' - BJ_ALLNIGHTLONG : RT @giornaleladige: Una settimana di Festival dello Sport a Trento: 150 eventi, oggi la serata con Marcell Jacobs - zazoomblog : Marcell Jacobs allenatore per un giorno all' Arena di Milano - sportal_it : Marcell Jacobs: tre nuove sfide per la prossima stagione -