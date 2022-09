Lucio Battisti: esce il libro con CD di Roberto Fabbri (Di giovedì 22 settembre 2022) L’indimenticabile musica di Lucio Battisti a portata di chitarra grazie a Roberto Fabbri. Dal 25 settembre esce il libro con CD che racchiude 14 successi. Appena ritornato da un lungo e fortunato tour negli USA che lo ha visto esibirsi alle Hawaii, Portland e Los Angeles, il chitarrista e compositore Roberto Fabbri presenta “Lucio Battisti 14 GRANDI SUCCESSI ARRANGIATI PER CHITARRA” (edito da Hal Leonard Europe). La presentazione avverrà domenica 25 settembre alla Fiera di Cremona. Il lavoro firmato Fabbri, racchiude alcune meravigliose canzoni di Lucio Battisti, arrangiate per chitarra. Il progetto è disponibile, distribuito da Sony Music, sulle piattaforme ... Leggi su zon (Di giovedì 22 settembre 2022) L’indimenticabile musica dia portata di chitarra grazie a. Dal 25 settembreilcon CD che racchiude 14 successi. Appena ritornato da un lungo e fortunato tour negli USA che lo ha visto esibirsi alle Hawaii, Portland e Los Angeles, il chitarrista e compositorepresenta “14 GRANDI SUCCESSI ARRANGIATI PER CHITARRA” (edito da Hal Leonard Europe). La presentazione avverrà domenica 25 settembre alla Fiera di Cremona. Il lavoro firmato, racchiude alcune meravigliose canzoni di, arrangiate per chitarra. Il progetto è disponibile, distribuito da Sony Music, sulle piattaforme ...

