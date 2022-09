Ligue 1 | Neymar nominato calciatore del mese di agosto

Leggi su sportface

(Di giovedì 22 settembre 2022)Jr. ha ricevuto il premio di player of the month deldi. La stella brasiliana ha contribuito a tredici dei ventuno gol messi a segno dal Psg con ben sette gol e sei assist messi a referto nel solodi. O Ney ha vinto il premio di Mvp mettendosi alle spalle il compagno di squadre Lionel Messi e l’attaccante del Lens Florian Sotocca.sta fornendo prestazioni di altissimo livello, notizia incoraggiante anche in vista Mondiale, che si disputerà in Qatar a partire dal 20 novembre. Il giocatore brasiliano è atteso in campo nella sfida in campionato contro il Nizza in programma l’1 ottobre alle 21. SportFace.