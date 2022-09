La spettacolare immagine di Nettuno catturata dal telescopio Webb (Di giovedì 22 settembre 2022) Un'altra straordinaria immagine è stata catturata dal telescopio Webb: ecco il pianeta Nettuno attorniato dai suoi anelli. "Mai visto nulla del genere" Leggi su ilgiornale (Di giovedì 22 settembre 2022) Un'altra straordinariaè statadal: ecco il pianetaattorniato dai suoi anelli. "Mai visto nulla del genere"

PaoloDS2000 : Gli anelli di Nettuno in una spettacolare immagine del telescopio Webb - infoitscienza : Gli anelli di Nettuno in una spettacolare immagine del telescopio Webb - PVirtus : Gli anelli di Nettuno in una spettacolare immagine del telescopio Webb - Domenico1oo777 : Quest'immagine e' di una Bellezza spettacolare!La nostra CatWoman piu' BELLA al mondo apprezza tantissimo!??????????????????… - ciclocinico : Kiev, la democratica capitale Ucraina, in una spettacolare immagine notturna ripresa dall'astronauta Samantha Von C… -