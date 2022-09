"La sinistra lo vuole in galera". Salvini sale sul palco così: la piazza esplode (Di giovedì 22 settembre 2022) I leader del centrodestra parlano agli elettori a piazza del Popolo, a Roma. Mentre sul palco prendeva la parola Maurizio Lupi, i cronisti hanno intercettato una "lunga chiacchierata" tra Giorgia Meloni e Matteo Salvini. La presidente di Fratelli d'Italia e il segretario leghista si sono fatti vedere mentre parlottavano animatamente e, in seguito, scherzavano insieme. Quindi, è toccato a Salvini prendere il microfono e l'accoglienza è stata caldissima. "È il leader della Lega - lo introduce lo speaker in azione a piazza del Popolo -. Ha guidato la coalizione alla conquista di roccaforti del centrosinistra affidandole al buongoverno del centrodestra. Ha bloccato la legge Fornero, ha introdotto la Flat tax, è stato il Ministro degli interni più amato della storia ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 22 settembre 2022) I leader del centrodestra parlano agli elettori adel Popolo, a Roma. Mentre sulprendeva la parola Maurizio Lupi, i cronisti hanno intercettato una "lunga chiacchierata" tra Giorgia Meloni e Matteo. La presidente di Fratelli d'Italia e il segretario leghista si sono fatti vedere mentre parlottavano animatamente e, in seguito, scherzavano insieme. Quindi, è toccato aprendere il microfono e l'accoglienza è stata caldissima. "È il leader della Lega - lo introduce lo speaker in azione adel Popolo -. Ha guidato la coalizione alla conquista di roccaforti del centroaffidandole al buongoverno del centrodestra. Ha bloccato la legge Fornero, ha introdotto la Flat tax, è stato il Ministro degli interni più amato della storia ...

