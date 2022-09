(Di giovedì 22 settembre 2022) MILANO – Musica. Alzate il volume della radiovisione. Si balla. Parola d’ordine: divertimento. Per il 24 settembre non prendete impegni: dalla mezzanotte all’una nellasu RTL 102.5 si ballerà con, icona della scena dance mondiale. Il weekend della prima radiovisione d’Italia entra nel vivo con un dj di fama inter, special guest della serata.(pseudonimo di Nick van de Wall), marito di Elettra Lamborghini, è sulle scene musicali dal 2014, anno in cui ha pubblicato il suo album di debutto “Forget the World”. Un appuntamento imperdibile in radiovisione insieme ad Andrea De Sabato. E come tutti i sabati, dall’una alle tre, si continuerà acon le selezioni di dj Sautufau, che anima da tempo il sabato notte di ...

La discoteca nazionale di RTL 102.5 fa ballare gli italiani con Afrojack MILANO - Musica. Alzate il volume della radiovisione. Si balla. Parola d'ordine: divertimento. Per il 24 settembre non prendete impegni: dalla mezzanotte ...