Kaspersky: Campagna dannosa nel Google Play Store – il Trojan Harly iscrive gli utenti a servizi a pagamento indesiderati tramite app con quasi 5 milioni di download (Di giovedì 22 settembre 2022) (Adnkronos) - Milano, 22 settembre 2022. mI ricercatori di Kaspersky hanno recentemente scoperto una Campagna dannosa nel Google Play Store con oltre 4,8 milioni di download di applicazioni infette. Negli ultimi due anni, i truffatori hanno contraffatto più di 190 applicazioni legittime, dalle flashlight ai mini-giochi, per distribuire il Trojan Harly e abbonare gli utenti – senza il loro consenso – a servizi a pagamento. Una volta aperta l'applicazione, il Trojan inizia a raccogliere informazioni sul dispositivo e sulla rete mobile. Il telefono passa a una rete mobile e quindi il Trojan chiede al server C&C di configurare ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 22 settembre 2022) (Adnkronos) - Milano, 22 settembre 2022. mI ricercatori dihanno recentemente scoperto unanelcon oltre 4,8didi applicazioni infette. Negli ultimi due anni, i truffatori hanno contraffatto più di 190 applicazioni legittime, dalle flashlight ai mini-giochi, per distribuire ile abbonare gli– senza il loro consenso – a. Una volta aperta l'applicazione, ilinizia a raccogliere informazioni sul dispositivo e sulla rete mobile. Il telefono passa a una rete mobile e quindi ilchiede al server C&C di configurare ...

fisco24_info : Immediapress/Kasperky: Campagna dannosa nel Google Play Store – il Trojan Harly iscrive gli utenti a servizi a paga… - SerratoreMau : #NoExcuse4Abuse: Kaspersky e European Network for the Work with Perpetrators of Domestic Violence lanciano una camp… - SLN_Magazine : #NoExcuse4Abuse: Kaspersky e European Network for the Work with Perpetrators of Domestic Violence lanciano una camp… -