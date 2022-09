Iran, ancora sangue per Mahsa Amini (Di giovedì 22 settembre 2022) In Iran continuano, per il sesto giorno di fila, le proteste per Mahsa Amini, la ventiduenne morta poco dopo essere stata arrestata dalla polizia morale di Teheran. Il motivo della sua scomparsa? Aver indossato il velo islamico in modo scorretto. Iran: limitato l’accesso a Instagram e WhatsApp Le autorità hanno deciso di limitare l’accesso a Instagram e WhatsApp. A renderlo noto NetBlocks, la famosa organizzazione di controllo che monitora la sicurezza informatica. Trentuno le vittime L’Ong Iran Human Rights (Ihr) riferisce che sarebbero trentuno le vittime della repressione. Tra i morti c’è anche un ragazzo di 16 anni. Iran occidentale: interruzuone quasi totale di Internet La scorsa notte NetBlocks ha rilevato e segnalato un’interruzione quasi totale del servizio ... Leggi su zon (Di giovedì 22 settembre 2022) Incontinuano, per il sesto giorno di fila, le proteste per, la ventiduenne morta poco dopo essere stata arrestata dalla polizia morale di Teheran. Il motivo della sua scomparsa? Aver indossato il velo islamico in modo scorretto.: limitato l’accesso a Instagram e WhatsApp Le autorità hanno deciso di limitare l’accesso a Instagram e WhatsApp. A renderlo noto NetBlocks, la famosa organizzazione di controllo che monitora la sicurezza informatica. Trentuno le vittime L’OngHuman Rights (Ihr) riferisce che sarebbero trentuno le vittime della repressione. Tra i morti c’è anche un ragazzo di 16 anni.occidentale: interruzuone quasi totale di Internet La scorsa notte NetBlocks ha rilevato e segnalato un’interruzione quasi totale del servizio ...

