Infante contro Diaco | c’è del nervosismo su Rai2 | ecco cosa è successo

(Di giovedì 22 settembre 2022) Ci sarebbe delsu. In queste ore, infatti, sta girando su Twitter un video di Miloin cui dà il benvenuto al pubblico di Ore 14, la sua trasmissione pomeridiana di attualità. “Buongiorno e ben ritrovati a Ore 14 che oggi comincia alle 14:07, quindi dovremmo cambiare probabilmente il titolo al programma. Detto questo..”. Quei sette minuti di ritardo – sottolineati da Milo– sarebbero stati causati presumibilmente dal lancio di Bella Ma che Pierluigifa ogni giorno in diretta poco prima dell’inizio del programma di Milo. “Vi aspetto alle 15:15 a Bella Ma! A fra poco!“, si sente dire danel video. @Cinguetterai pic.twitter.com/80NJXkZzTj — Cinguettavideo (@cinguettavideo) September 22, 2022 Se Ore 14 sta ormai ...

