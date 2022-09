In Wanna, la docuserie, c'è molto più del racconto di ascesa e caduta di Wanna Marchi (e funziona proprio per questo) (Di giovedì 22 settembre 2022) Nonostante quel che tutti si aspettano da Wanna, la docuserie su Wanna Marchi, sia il racconto delle truffe iperboliche, le storie dei truffati, la caccia di Striscia la notizia e una delle più clamorose ascese e poi cadute vissute pubblicamente in televisione che si ricordi, gli autori del progetto - disponibile su Netflix dal 21 settembre in quattro puntate -, hanno in realtà utilizzato gli strumenti del racconto di finzione per fare di un documentario una specie di bolla nella quale i ruoli di commentatori, investigatori, vittime, carnefici, villain, spalle e agnelli sacrificali sono tutte contenute nel mondo della tv anni ‘80 e ‘90, come se quella fosse stata una realtà autosufficiente, un micromondo in cui trovare tutto quello che conosciamo del ... Leggi su gqitalia (Di giovedì 22 settembre 2022) Nonostante quel che tutti si aspettano da, lasu, sia ildelle truffe iperboliche, le storie dei truffati, la caccia di Striscia la notizia e una delle più clamorose ascese e poi cadute vissute pubblicamente in televisione che si ricordi, gli autori del progetto - disponibile su Netflix dal 21 settembre in quattro puntate -, hanno in realtà utilizzato gli strumenti deldi finzione per fare di un documentario una specie di bolla nella quale i ruoli di commentatori, investigatori, vittime, carnefici, villain, spalle e agnelli sacrificali sono tutte contenute nel mondo della tv anni ‘80 e ‘90, come se quella fosse stata una realtà autosufficiente, un micromondo in cui trovare tutto quello che conosciamo del ...

