I colori di Fendi e Alberta Ferretti | le trasparenze di Roberto Cavalli e N21 Da copiare subito

Leggi su iodonna

(Di giovedì 22 settembre 2022) Dopo New York e Londra, torna la Milano Fashion Week. La settimana della moda meneghina, in calendario dal 21 al 26 settembre, porta in scena le collezioni per la Primavera-Estate 2023 delle Maison più in vista. A rubare la scena, i look delle sfilate, daa Prada, daa Gucci, che offrono sempre spunti preziosi su come vestirsi. Da sfogliare e mettere in wishlist, o: nella gallery, tutte le uscite migliori per la Primavera-Estate 2023 viste in passerella, aggiornate giorno per giorno. Look più belli PE23 guarda le foto ...