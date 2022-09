GTWC Europe | cambia la data della 24h di Spa in seguito alla nuova collocazione del GP del Belgio

It_Endurance : #GTWC #GTWorldChEu #fanatecgt #24HSpa - LiveGPit : #GTWorldChEu: anticipata la 24h di Spa ad inizio luglio. Zandvoort passa ad ottobre ?? Luca Pellegrini - PelleMotorsport : Quando sarà la 24h di Spa 2023 #motorsport #pellemotorsport #passion #motori - motorionline : GTWC Europe | Valencia, Gare: Weerts-Vanthoor di nuovo campioni con Audi - luca_pelle2508 : RT @PelleMotorsport: Gli appunti di Pelle Motorsport dopo l'ultimo atto di Valencia del Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS Sp… -

LiveGP.it

Eppure il Dottore, la pista di Valencia teatro appunto dell'ultimo appuntamento stagionale di Sprint Cup del Fanatec GT World Challengepowered by AWS, la conosce molto bene, ma purtroppo non ...Ancora una volta, esattamente per la terza volta in soli tre anni, Charles Weerts e Dries Vanthoor mettono la propria firma sull'albo d'oro della Fanatec GT World ChallengePowered by AWS Sprint Cup . I due piloti dell'Audi R8 LMS Evo II del Team WRT si laureano campioni a Valencia già in Gara 1, vincendo inoltre Gara 2. Il resoconto di Gara 1 Come già accaduto ... GTWC Europe, anticipata la 24h di Spa ad inizio luglio. Zandvoort passa ad ottobre I cambiamenti al calendario di F1 hanno dovuto far rivedere i piani alla serie di SRO, con la tappa delle Ardenne ora prevista per l'1-2 luglio. La Brianza aprirà la stagione il 23 aprile, in Romagna ...SRO confirms July 1-2 as new date for next year’s 24H Spa, plus other schedule tweaks… Next year’s CrowdStrike 24 Hours of Spa has been brought forward by four weeks after the original late July date ...