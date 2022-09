George Ciupilan accusato di usare Photoshop per farsi i muscoli su Instagram (Di giovedì 22 settembre 2022) George Ciupilan è finito nel mirino delle critiche dopo che si è mostrato senza maglietta al Grande Fratello Vip. L’ex volto de Il Collegio ha infatti dimostrato di avere un fisico tonico ma asciutto, ben diverso da quello visto su Instagram fatto di addominali scolpiti e pettorali. A due anni dal caso “Andrea Cerioli” è esploso online anche quello su George Ciupilan. A parlarne anche il sito Webboh che ha pubblicato un articolo dal sottotitolo “George Ciupilan modifica le foto per aumentare la massa muscolare? Le immagini non lascerebbero dubbi. Ma è veramente così?“. Nel dettaglio si legge: “Per alcuni è talmente evidente la differenza che è palese l’uso di Photoshop per aumentare la sua massa muscolare. Ma è veramente così? Tutto nasce dalla ... Leggi su biccy (Di giovedì 22 settembre 2022)è finito nel mirino delle critiche dopo che si è mostrato senza maglietta al Grande Fratello Vip. L’ex volto de Il Collegio ha infatti dimostrato di avere un fisico tonico ma asciutto, ben diverso da quello visto sufatto di addominali scolpiti e pettorali. A due anni dal caso “Andrea Cerioli” è esploso online anche quello su. A parlarne anche il sito Webboh che ha pubblicato un articolo dal sottotitolo “modifica le foto per aumentare la massa muscolare? Le immagini non lascerebbero dubbi. Ma è veramente così?“. Nel dettaglio si legge: “Per alcuni è talmente evidente la differenza che è palese l’uso diper aumentare la sua massa muscolare. Ma è veramente così? Tutto nasce dalla ...

