Funerali della regina Elisabetta II, la notizia sui reali presenti: “C’è già un caso” (Di giovedì 22 settembre 2022) Paura dopo i Funerali della regina Elisabetta per la scoperta di un caso di coronavirus, che ora potrebbe mettere a rischio tutti i presenti. La notizia è stata confermata da fonti ufficiali e ora bisognerà capire se si sia trattato di un caso isolato oppure dell’inizio della nascita di un focolaio da Covid. Indubbiamente la famiglia reale inglese, così come tutti gli altri partecipanti all’ultimo saluto della sovrana, sarà col fiato sospeso in attesa degli eventuali giorni di incubazione prima della comparsa dei sintomi. Al momento non sono segnalati altri contagi, ma ce n’è uno e non è di poco conto essendo lei una personalità molto rilevante. Dopo i Funerali ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 22 settembre 2022) Paura dopo iper la scoperta di undi coronavirus, che ora potrebbe mettere a rischio tutti i. Laè stata confermata da fonti ufficiali e ora bisognerà capire se si sia trattato di unisolato oppure dell’inizionascita di un focolaio da Covid. Indubbiamente la famiglia reale inglese, così come tutti gli altri partecipanti all’ultimo salutosovrana, sarà col fiato sospeso in attesa degli eventuali giorni di incubazione primacomparsa dei sintomi. Al momento non sono segnalati altri contagi, ma ce n’è uno e non è di poco conto essendo lei una personalità molto rilevante. Dopo i...

pietroraffa : La conduttrice Olga Skabeeva ha sostenuto in tv che la Russia avrebbe dovuto effettuare un attacco nucleare durante… - trash_italiano : ?? La partenza di Uomini e Donne è rinviata a martedì 20 settembre. Lunedì 19 settembre ci sarà uno speciale TG5 per… - elio_vito : Bene ha fatto il Regno Unito a non invitare Putin ai funerali della Regina Elisabetta, anche Mattarella non invitò… - vogue_italia : Harry è sempre più distante dal papà Re Carlo III e dal fratello William. E ai funerali della Regina, lo ha dimostr… - giuseppeg1973 : RT @Danireport: Ma solo io non ho visto i funerali della regina? -