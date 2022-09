Elezioni 2022, Renzi: “Obiettivo essere primo partito nel 2024” (Di giovedì 22 settembre 2022) (Adnkronos) – “Il nostro Obiettivo è quello di essere il primo partito alle Europee del 2024, ma intanto di fare un bel risultato il più possibile qua”. Lo ha detto il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, a margine della chiusura della sua campagna elettorale a Milano. “Noi non staremo mai con Giorgia Meloni, se diventa premier saremo all’opposizione e non saremo mai in una marmellata tra Pd e 5 Stelle”. “Il nostro disegno – ha aggiunto Renzi – è fare quello che ha fatto Macron che ha preso a destra e a sinistra, con un sistema che glielo consentiva, perché aveva il ballottaggio ed è andato al governo”. “Qui siamo come a scuola, da zero a dieci, cinque è insufficiente, sei è sufficiente, sette è buono e via via si arriva fino al dieci che sarebbe l’ottimo”, aggiunge ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 22 settembre 2022) (Adnkronos) – “Il nostroè quello diilalle Europee del, ma intanto di fare un bel risultato il più possibile qua”. Lo ha detto il leader di Italia Viva, Matteo, a margine della chiusura della sua campagna elettorale a Milano. “Noi non staremo mai con Giorgia Meloni, se diventa premier saremo all’opposizione e non saremo mai in una marmellata tra Pd e 5 Stelle”. “Il nostro disegno – ha aggiunto– è fare quello che ha fatto Macron che ha preso a destra e a sinistra, con un sistema che glielo consentiva, perché aveva il ballottaggio ed è andato al governo”. “Qui siamo come a scuola, da zero a dieci, cinque è insufficiente, sei è sufficiente, sette è buono e via via si arriva fino al dieci che sarebbe l’ottimo”, aggiunge ...

