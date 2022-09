Elezioni 2022, Garante privacy chiede chiarimenti a Facebook (Di giovedì 22 settembre 2022) (Adnkronos) – Il Garante per la privacy ha inviato a Facebook Italia (Meta) una richiesta urgente di chiarimenti in relazione alle attività intraprese dal social network riguardo alle prossime Elezioni per il rinnovo del Parlamento italiano. Meta, la società che gestisce Facebook, ha infatti pubblicamente annunciato di aver avviato una campagna informativa pubblicando promemoria. La campagna, indirizzata espressamente agli utenti maggiorenni italiani, sarebbe volta a contrastare le interferenze e rimuovere i contenuti che disincentivano al voto. Fra le iniziative intraprese da Meta vi sarebbero: la collaborazione con organizzazioni indipendenti di fact-checking e l’utilizzo di un Centro operativo virtuale per identificare in tempo reale potenziali minacce. Il ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 22 settembre 2022) (Adnkronos) – Ilper laha inviato aItalia (Meta) una richiesta urgente diin relazione alle attività intraprese dal social network riguardo alle prossimeper il rinnovo del Parlamento italiano. Meta, la società che gestisce, ha infatti pubblicamente annunciato di aver avviato una campagna informativa pubblicando promemoria. La campagna, indirizzata espressamente agli utenti maggiorenni italiani, sarebbe volta a contrastare le interferenze e rimuovere i contenuti che disincentivano al voto. Fra le iniziative intraprese da Meta vi sarebbero: la collaborazione con organizzazioni indipendenti di fact-checking e l’utilizzo di un Centro operativo virtuale per identificare in tempo reale potenziali minacce. Il ...

