Curling, l’Italia femminile si prepara per una nuova sfida a Women’s Masters Basel 2022 (Di giovedì 22 settembre 2022) La Nazionale italiana femminile di Curling è pronta per tornare in azione da domani Women’s Masters Basel 2022, importante appuntamento del World Curling Tour che si terrà durante questo fine settimana presso il Curlingzentrum Region Basel in Arlesheim (Svizzera). Le azzurre tentano di confermarsi dopo la buona prestazione di Oslo (Norvegia) di inizio settembre. Stefania Constantini (Fiamme Oro), Angela Romei (Fiamme Oro), Marta Lo Deserto (C.C. Dolomiti) e Giulia Zardini Lacedelli (Curling Club Dolomiti) daranno sicuramente battaglia in quel di Basilea, fedelmente accompagnate in questa trasferta dall’allenatrice Violetta Caldart. Quest’ultima ha riportato ai microfoni di ‘Fisg.it: “L’obiettivo della vigilia è ... Leggi su oasport (Di giovedì 22 settembre 2022) La Nazionale italianadiè pronta per tornare in azione da domani, importante appuntamento del WorldTour che si terrà durante questo fine settimana presso ilzentrum Regionin Arlesheim (Svizzera). Le azzurre tentano di confermarsi dopo la buona prestazione di Oslo (Norvegia) di inizio settembre. Stefania Constantini (Fiamme Oro), Angela Romei (Fiamme Oro), Marta Lo Deserto (C.C. Dolomiti) e Giulia Zardini Lacedelli (Club Dolomiti) daranno sicuramente battaglia in quel di Basilea, fedelmente accompagnate in questa trasferta dall’allenatrice Violetta Caldart. Quest’ultima ha riportato ai microfoni di ‘Fisg.it: “L’obiettivo della vigilia è ...

