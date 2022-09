Come suona una sconfitta a Belgrado (Di giovedì 22 settembre 2022) Nei film d’azione c’è un momento clou che si ripete più o meno sempre nello stesso modo: l’inseguimento. Al volante c’è il protagonista – inseguito o inseguitore che sia – che guida a tutta velocità in mezzo al traffico. Accanto a lui c’è un passeggero che sbarra gli occhi, si guarda intorno preoccupato, controlla la cintura di sicurezza, si tiene nervosamente alla maniglia, implora di andare più piano. Ma niente da fare. Anzi, il guidatore – con aria compiaciuta e un sorriso che sa di beffarda e sadica soddisfazione – rilancia dicendo: “Ora tieniti forte che arriva il bello”. Aziona una specie di turbo, l’auto accelera all’improvviso e il passeggero si ritrova schiacciato contro lo schienale, incredulo e impotente. Sebbene fossi in piedi, e non in un film né dentro un’auto, ma in uno stadio, ho avuto questa sensazione al quarto minuto di gioco di Stella Rossa ... Leggi su ultimouomo (Di giovedì 22 settembre 2022) Nei film d’azione c’è un momento clou che si ripete più o meno sempre nello stesso modo: l’inseguimento. Al volante c’è il protagonista – inseguito o inseguitore che sia – che guida a tutta velocità in mezzo al traffico. Accanto a lui c’è un passeggero che sbarra gli occhi, si guarda intorno preoccupato, controlla la cintura di sicurezza, si tiene nervosamente alla maniglia, implora di andare più piano. Ma niente da fare. Anzi, il guidatore – con aria compiaciuta e un sorriso che sa di beffarda e sadica soddisfazione – rilancia dicendo: “Ora tieniti forte che arriva il bello”. Aziona una specie di turbo, l’auto accelera all’improvviso e il passeggero si ritrova schiacciato contro lo schienale, incredulo e impotente. Sebbene fossi in piedi, e non in un film né dentro un’auto, ma in uno stadio, ho avuto questa sensazione al quarto minuto di gioco di Stella Rossa ...

