Alex Di Giorgio accontentato | chi è il ballerino gay di Ballando con le Stelle?

Leggi su tutto.tv

(Di giovedì 22 settembre 2022) Ormai, non manca molto all’inizio della nuova edizione dicon le. A partire da sabato 8 ottobre, i concorrenti scelti da Milly Carlucci saranno pronti a mettersi alla prova con complesse coreografie e a farsi valutare dall’agguerrita giuria. Nonostante il programma non sia ancora iniziato, non sono mancate le prime polemiche. I riflettori hanno puntato le luci suDiche, qualche settimana fa, ha posto una richiesta particolare alla produzione: quella di ballare con un insegnante omosessuale. Per quest’ultimo, si tratterà di un’esperienza totalmente nuova. Potrebbe interessarti: Amici 22: Rudy Zerbi lancia una frecciatina acon lecon ledi ...