"A chi servirà il reddito di cittadinanza": Giuseppe Conte, battuta raggelante in tv | Video (Di giovedì 22 settembre 2022) "Il reddito di cittadinanza servirà anche ai politici non eletti": Giuseppe Conte è intervenuto a L'Aria che tira, la trasmissione condotta da Myrta Merlino su La7. "Ce l'ha con qualcuno in particolare?", gli ha chiesto la giornalista. Lui, però, ha preferito rimanere sul vago: "Ce l'ho con chi ha un atteggiamento smargiasso. Sbruffone chi colpevolizza la gente che è in una condizione di indigenza, che io invece rispetto". "Ma chi sono questi politici che non vengono più eletti? Faccia un nome", ha insistito la Merlino. "Tutti i politici che stan facendo la guerra al reddito di cittadinanza, non si rendono conto che se non fossero eletti, siccome stanno in politica da una vita e quindi non hanno un percorso professionale, dovrebbero ricorrervi?", ha ...

