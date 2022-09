WTA Seul 2022 | risultati 21 settembre | bene Ekaterina Alexandrova | l’andorrana Jimenez Kasintseva fa il colpaccio con Rebecca Marino

(Di mercoledì 21 settembre 2022) Terza giornata del torneo WTA di, in Corea del Sud, che sta piano piano delineando il suo percorso. Si conoscono già quattro delle otto partecipanti ai quarti di finale, e ben tre si ritrovano nella parte bassa del tabellone- A cominciare dalla russa, seconda favorita del seeding, che ha superato di slancio la coreana Na-Lae Han e parte nettamente favorita (almeno sulla carta) con chiunque sarà la sua avversaria, che uscirà dalla sfida tra la russa Anna Blinkova (vittoriosa durante la notte nel derby russo con Varvara Gracheva) e la svizzera Lulu Sun. Già deciso invece un accoppiamento per contendersi un posto in semifinale, a contenderselo saranno la cinese Lin Zhu e la tedesca Tatjana Maria. Per entrambe è stato un compito alquanto semplice, con l’asiatica che ha lasciato soltanto quattro giochi all’indiana ...

