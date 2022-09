Ucraina: Draghi, 'coesistenza pacifica sotto attacco, reazione è multilateralismo' (Di mercoledì 21 settembre 2022) New York, 21 set. (Adnkronos) - “L'invasione russa dell'Ucraina ha prodotto conseguenze che vanno ben oltre i confini dell'Europa. I rincari energetici colpiscono soprattutto i meno abbienti, aggravano la povertà e le diseguaglianze. L'aumento dei prezzi delle derrate alimentari, la scarsa disponibilità di grano e di altri cereali colpiscono soprattutto gli Stati più poveri. La riduzione delle forniture di gas ha obbligato alcuni Paesi a riaprire le proprie centrali a carbone o a rimandarne la chiusura, sebbene per un periodo strettamente legato all'emergenza. A questo attacco alla coesistenza pacifica tra le nostre nazioni dobbiamo reagire con il multilateralismo, con spirito di solidarietà e responsabilità”. Così il premier Mario Draghi in un passaggio del suo intervento ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 21 settembre 2022) New York, 21 set. (Adnkronos) - “L'invasione russa dell'ha prodotto conseguenze che vanno ben oltre i confini dell'Europa. I rincari energetici colpiscono soprattutto i meno abbienti, aggravano la povertà e le diseguaglianze. L'aumento dei prezzi delle derrate alimentari, la scarsa disponibilità di grano e di altri cereali colpiscono soprattutto gli Stati più poveri. La riduzione delle forniture di gas ha obbligato alcuni Paesi a riaprire le proprie centrali a carbone o a rimandarne la chiusura, sebbene per un periodo strettamente legato all'emergenza. A questoallatra le nostre nazioni dobbiamo reagire con il, con spirito di solidarietà e responsabilità”. Così il premier Marioin un passaggio del suo intervento ...

repubblica : Draghi a New York: 'Guerra in Ucraina: la nostra risposta alle autocrazie plasmerà il nostro futuro comune' - Linkiesta : Solo l’#Ucraina può decidere quale pace può essere accettabile, dice #Draghi da New York - davcarretta : Meloni promette di rinegoziare il Pnrr. Tajani dice che è impossibile. Salvini vuole cancellare sanzioni e smetter… - AdamoMiri6 : RT @Palazzo_Chigi: #UNGA, Draghi: Tuttavia, l’Italia resta in prima linea per provare a raggiungere un accordo, quando sarà possibile. Una… - AdamoMiri6 : RT @Palazzo_Chigi: #UNGA, Draghi: Aiutare l’#Ucraina a proteggersi non è stata soltanto la scelta corretta da compiere. È stata l’unica sce… -