Se annunciare la fine del mondo è troppo anche per Putin (Di mercoledì 21 settembre 2022) Segnali di divisioni e tentennamenti al Cremlino, possibile rinvio della mobilitazione generale. I primi a essere arruolati sarebbero gli under 26, la generazione che più contesta il regime Leggi su lastampa (Di mercoledì 21 settembre 2022) Segnali di divisioni e tentennamenti al Cremlino, possibile rinvio della mobilitazione generale. I primi a essere arruolati sarebbero gli under 26, la generazione che più contesta il regime

