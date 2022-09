Scontro tra pm e Regione 'Nessuno ha dato l'allerta' - Cronaca - quotidiano.net (Di mercoledì 21 settembre 2022) L'accusa della Procura. Acquisiti tabulati telefonici e dati pluviometrici. Un solo operatore della Protezione Civile e l'allarme è scattato dopo le ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 21 settembre 2022) L'accusa della Procura. Acquisiti tabulati telefonici e dati pluviometrici. Un solo operatore della Protezione Civile e l'allarme è scattato dopo le ...

RaiNews : Il premio Nobel per la fisica nel 2021, Giorgio Parisi: 'Era e rimane fondamentale disinnescare i conflitti prima c… - ale_dibattista : Ieri ho avuto uno scontro piuttosto acceso con la Serracchiani. Non voterò la Meloni e neppure il Pd. Perché non s… - Ettore_Rosato : Il #TerzoPolo è l'alternativa allo scontro ideologico tra destra e sinistra basato su parametri del secolo scorso.… - zazoomblog : Uomini e Donne spoiler 21 settembre: nuovo scontro tra Ida e Riccardo - #Uomini #Donne #spoiler #settembre: - marchess88 : Intanto tra la pm di Ancona e la #RegioneMarche è scontro sull'allerta meteo ed è stata trovata l'auto di Brunella -