Reddito di cittadinanza | Conte | «Può servire anche a un politico che non viene eletto» – I video

«Stiamo parlando di un sistema di protezione sociale che esiste in tutti i Paesi occidentali, noi lo abbiamo introdotto tardi». Risponde così, da Napoli – nel quartiere Sanità – il leader del Movimento 5 stelle a chi lo accusa di fare voto di scambio attraverso il Reddito di cittadinanza. «Siamo arrivati tardi – continua Giuseppe Conte -, il Reddito può servire anche a un politico che non viene eletto e rimane senza lavoro». Poi l'attacco agli altri leader, tra cui Matteo Renzi e Giorgia Meloni: «Mi fa specie che si siano intestati questa guerra contro i poveri, loro che guadagnano 500 euro al giorno». «I partiti fanno la guerra ai poveri e poi trovano in piena campagna elettorale la faccia di bronzo di votare una ...

