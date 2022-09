Putin | mistero sul discorso rinviato | referendum o ipotesi nucleare?

(Di mercoledì 21 settembre 2022) Si avvolge ilintorno alle stanze dei bottoni di Mosca. Alle 19 italiane di ieri sera, il Cremlino aveva programmato unalla Nazione di Vladimir, che invece non si è tenuto. Anzi, i canali informativi del regime russo, in particolare l’emittente di Stato Rt, hanno cancellato i tweet annuncianti l’orario in cui il leader avrebbe dovuto intervenire. L’dell’invasione di massa Numerose sono le speculazioni, portate avanti sui canali social, in queste ultime ore. Da una parte, come alcuni media dell’Est Europa, c’è chi sostiene l’annuncio della possibile invasione di massa della Russia nei confronti di tutto lo Stato ucraino, con la piena mobilitazione delle forze militari di Mosca. Secondo queste fonti – come il canale Twitter Visegrad24, tra i più attenti osservatori politici di Polonia, ...

