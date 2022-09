Preferenze sessuali: come scoprire i tuoi gusti veri (Di mercoledì 21 settembre 2022) come comprendere le tue Preferenze sessuali Le scelte del compagno o della compagna passano per connessioni cerebrali che a volte sono davvero difficili da comprendere e rintracciare. In primo luogo, le Preferenze sessuali passano per la chimica, l’odore, l’aspetto estetico, la comprensione intellettiva, il vissuto. L’odore, per esempio, si riceve e si dona, viene trasmesso e si accoglie. A quanto sembra, le Preferenze sessuali hanno una componente biologica che si riflette sia nella produzione di differenti odori corporei sia nella percezione e nella risposta agli odori altrui. Gli schemi di preferenza dei soggetti omosessuali sono differenti da quelli dei soggetti eterosessuali: in genere, i maschi omosessuali ... Leggi su dilei (Di mercoledì 21 settembre 2022)comprendere le tueLe scelte del compagno o della compagna passano per connessioni cerebrali che a volte sono davvero difficili da comprendere e rintracciare. In primo luogo, lepassano per la chimica, l’odore, l’aspetto estetico, la comprensione intellettiva, il vissuto. L’odore, per esempio, si riceve e si dona, viene trasmesso e si accoglie. A quanto sembra, lehanno una componente biologica che si riflette sia nella produzione di differenti odori corporei sia nella percezione e nella risposta agli odori altrui. Gli schemi di preferenza dei soggetti omosono differenti da quelli dei soggetti etero: in genere, i maschi omo...

lalienospacejay : @MrCacco02 @pownzerotto E invece sì perché una donna trans non operata non rispecchia l'orientamento SESSUALE di un… - vincedonnatwit : @FratelliRamacca @rulajebreal @GiorgiaMeloni @neniambulance Ah non parlava di chi per preferenze sessuali o di gend… - The_Ringo_Eater : @wasserkerker Il problema è di base che nessuno deve dire cosa piace a nessuno. Sono tutte etichette e l'identità s… - achondritee : stesso tempo se qualcunx dice di avere preferenze sessuali (genitali in questo caso) è transfobicx.. - wasserkerker : quando si arriva finalmente alla conclusione e l'accettazione degli orientamenti sessuali, POI c'è il discorso dell… -