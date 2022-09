Orietta Berti confessa | Anche io ho ceduto ai bisturi | l' inaspettata rivelazione in diretta tv

(Di mercoledì 21 settembre 2022) Nel corso della prima puntata del Grande Fratello Vip,si è lasciata andare ad una confessione che nessuno si sarebbe mai aspettato da lei: ecco quali sono state le sue parole. Inizio infuocato per la nuova edizione del Gf Vip con al timone l'irriverente Alfonso Signorini. Quest'anno il direttore di Chi conta di un cast frizzante e dinamico e su una coppia di opinioniste inedita. Alla riconfermata Sonia Bruganelli, si è unita la celebre cantante romagnola. Dopo aver precisato che ha accettato la proposta di partecipare in tale veste data la sua età e il premuroso invito da parte degli autori, si è subito lasciata andare ad una serie di commenti. I suoi interventi sono diventati virali sul web in giro di poco tempo. La sua sintonia con la moglie di Paolo Bonolis è evidente e siamo ben ...

trash_italiano : Secondo Dagospia, Orietta Berti prenderebbe 10.000€ a puntata per ricoprire il ruolo di opinionista al #GFVIP. Prev… - GiusCandela : Orietta Berti che ammette che fa il #gfvip perché le danno tanti soldi merita una statua a Cologno Monzese. - KeterinJ : Casa chi con Sophie oggi ospita con lei Orietta Berti ??Sophie e lo riconfermo e unica ???? @KeterinJ… - ern3stomastroo : RT @trashastrale: Carmen Russo guardando il GFVIP NIGHT con Orietta Berti al suo posto #GFVIP - nico33_33_ : Ginevra con i codini = Elettra con i codini #ginevralamborghini #elenoireferruzzi #elettralamborghini #GFvip… -

Il Grande Fratello Vip 7 pur di averenel ruolo di opinionista le avrebbe offerto un compenso da capogiro : la cantante incasserebbe 10.000 euro a puntata. L'indiscrezione è stata lanciata da Dagospia, una cifra che diventa ...Con loro ci sono anche la new entry, sempre in veste di opinionista, e Giulia Salemi , che seguirà la parte social. Un'edizione che si annuncia spumeggiante, tra i concorrenti nella ...Nikita Pelizon è una dei concorrenti della nuova edizione del Gf Vip. Sul web sta circolando una foto in una versione diversa. Incredibile!Lunedì 19 settembre Orietta Berti ha debuttato nel ruolo di opinionista del Grande Fratello Vip. Come recentemente lei stessa ha ammesso, è stata costretta a dire sì perché era un’opportunità che non ...