Manuel Vallicella morto | la reazione di Ludovica Valli di Uomini e Donne

fanpage : Addio a Manuel Vallicella, ex tronista di #Uominedonne. Aveva solo 35 anni - Mariate95487054 : RT @sissssina: Sconvolta dalla morte di Manuel Vallicella un ragazzo dolce sensibile e buono dietro a quei tatoo nascondeva un mondo forse… - caltagirone96 : Lui è Manuel Vallicella..forse pochi lo conoscono.Ex tronista di uomini e donne. Un ragazzo d’altri tempi..un raga… - libromania3 : RT @Gif_di_Tina: Quanto mi spiace per Manuel Vallicella, uno dei pochi tronisti a essere un bravo ragazzo. Mi spiace per la causa della mor… - micene_return : RT @perchetendenza: 'Manuel Vallicella': Perché l'ex corteggiatore e tronista di Uomini e Donne si è tolto la vita all'età di 35 anni https… -

Ipotesi che lascia intendere anche il blogger Amedeo Venza che sui social saluta così: 'Si è spento, ex tronista dal cuore d'oro.. Aveva solo 35 anni! Una vita ...Aveva solo 35 anniAchille, l'ex tronista di Uomini e donne , morto ieri per cause che non sono state ancora chiarite. Tre anni fa aveva perso sua mamma, alla quale era legatissimo. A cominciare dal ...Era conosciuto come il tronista “tatuato” ma Manuel Vallicella arriva sul trono di Uomini e Donne dopo aver corteggiato Ludovica Valli che non lo sceglie. Manuel ha una storia difficile alle spalle ma ...Morto Manuel Achille Vallicella, il tatuatore ed ex tronista di Uomini e Donne aveva 35 anni È morto a 35 anni l’ex tronista di… Leggi ...