La vita splendida: il backstage del videoclip di Tiziano Ferro in anteprima (Di mercoledì 21 settembre 2022) In anteprima un estratto del nuovo singolo del cantante che racconta: «In questo video c'è tanta azione: ballo, sentimento di pancia» Leggi su vanityfair (Di mercoledì 21 settembre 2022) Inun estratto del nuovo singolo del cantante che racconta: «In questo video c'è tanta azione: ballo, sentimento di pancia»

forestale82 : RT @anto8301: “A una vita così,che anche quando ti spettina è splendida si.. Sembra quasi una corsa ad ostacoli e tu, tu vuoi battere il re… - Monygatt65 : @Eurosport_IT Ti amiamo tantissimo Roger Federer?? Poeta del tennis , immenso campione , Un vero signore nel gioco… - Nomefittizio2 : @CuoreIschitano Mhauauaua... già passata... più che chiamare mi ha fermata per strada per parlarmi della sua vita d… - giusyoni : @marafioti206 @juventusfc Invece io sapevo già a dicembre del suo ritorno!E non vedevo l'ora e è stato uno dei gior… - Vale1Val91 : RT @ferropausini: 'La vita splendida' ancora seconda su Itunes L'IMPATTO DI QUESTA FANCAM -