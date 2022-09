Juventus, Gazzetta: “Bonucci in panca con Allegri che rischia” (Di mercoledì 21 settembre 2022) Juventus, Gazzetta- La squadra di Allegri rischia davvero il grande tracollo con una partenza che ha messo tutto in discussione, anche Allegri. “Con due parole Marco Landucci, il vice di Massimiliano Allegri, ha liquidato la panchina di Leonardo Bonucci in quel di Monza. Singolare, se si pensa al momento delicato della Juve. Quale altro allenatore, con la sosta per le nazionali alle porte, avrebbe rinunciato al capitano dopo essere finito nel mirino di critica e tifosi per i risultati scadenti? E ancora: quale allenatore, con la squadra ridotta all’osso per infortuni e squalifiche (10 indisponibili), circostanza che lo stesso tecnico non ha mancato più volte di rimarcare, avrebbe lanciato dal 1’ un giovane alla seconda partita in A (Gatti) al posto di uno dei leader ... Leggi su seriea24 (Di mercoledì 21 settembre 2022)- La squadra didavvero il grande tracollo con una partenza che ha messo tutto in discussione, anche. “Con due parole Marco Landucci, il vice di Massimiliano, ha liquidato la panchina di Leonardoin quel di Monza. Singolare, se si pensa al momento delicato della Juve. Quale altro allenatore, con la sosta per le nazionali alle porte, avrebbe rinunciato al capitano dopo essere finito nel mirino di critica e tifosi per i risultati scadenti? E ancora: quale allenatore, con la squadra ridotta all’osso per infortuni e squalifiche (10 indisponibili), circostanza che lo stesso tecnico non ha mancato più volte di rimarcare, avrebbe lanciato dal 1’ un giovane alla seconda partita in A (Gatti) al posto di uno dei leader ...

