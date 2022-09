Inter, niente rinnovo per De Vrij: l’olandese via alla scadenza (Di mercoledì 21 settembre 2022) Il difensore dell’Inter Stefan De Vrij saluterà il club nerazzurro. Il contratto del centrale non sarà rinnovato a fine stagione Stefan De Vrij non prolungherà il suo contratto con l’Inter, che è in scadenza a giugno 2023. Per l’olandese ci sono stati alcuni sondaggi dalla Premier League, e come riporta Tuttosport, non resterà alla corte di Inzaghi. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 21 settembre 2022) Il difensore dell’Stefan Desaluterà il club nerazzurro. Il contratto del centrale non sarà rinnovato a fine stagione Stefan Denon prolungherà il suo contratto con l’, che è ina giugno 2023. Perci sono stati alcuni sondaggi dPremier League, e come riporta Tuttosport, non resteràcorte di Inzaghi. L'articolo proviene da Calcio News 24.

