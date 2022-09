Fridays For Future e chiusura campagna elettorale a Roma venerdì 23 settembre: orari e strade chiuse (Di mercoledì 21 settembre 2022) Roma. venerdì si chiude la campagna elettorale e gli schieramenti politici sono pronti per gli ultimi appuntamenti in piazza. Ma non solo politica. Sempre venerdì è infatti previsto, in centro, il corteo dei giovani di “Fridays for Future”: movimento che si batte per la tutela dell’ambiente puntando su una maggiore sensibilizzazione delle persone verso il cambiamento climatico in atto. Leggi anche: Le elezioni politiche del 25 settembre slittano a novembre? Cosa sta succedendo chiusura della campagna elettorale a Roma: le manifestazioni Gli eventi in programma per il prossimo venerdì avranno, come prevedibile, delle ripercussioni sulla viabilità che potrebbe subire ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 21 settembre 2022)si chiude lae gli schieramenti politici sono pronti per gli ultimi appuntamenti in piazza. Ma non solo politica. Sempreè infatti previsto, in centro, il corteo dei giovani di “for”: movimento che si batte per la tutela dell’ambiente puntando su una maggiore sensibilizzazione delle persone verso il cambiamento climatico in atto. Leggi anche: Le elezioni politiche del 25slittano a novembre? Cosa sta succedendodella: le manifestazioni Gli eventi in programma per il prossimoavranno, come prevedibile, delle ripercussioni sulla viabilità che potrebbe subire ...

