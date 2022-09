Elezioni politiche 2022, Salvini: serve scostamento. Ma Meloni frena. La leader di FdI: «Ho i nomi per il governo» (Di mercoledì 21 settembre 2022) Elezioni politiche 2022, l'appuntamento con il voto si avvicina. Lo scontro diretto fra Enrico Letta e Giorgia Meloni andrà in scena in Lombardia, la regione in cui alle Elezioni scendono... Leggi su ilmattino (Di mercoledì 21 settembre 2022), l'appuntamento con il voto si avvicina. Lo scontro diretto fra Enrico Letta e Giorgiaandrà in scena in Lombardia, la regione in cui allescendono...

LaStampa : I mercati avvisano la destra: “Debito quasi insostenibile, Meloni non ha sufficienti credibilità ed esperienza” - borghi_claudio : Sul sito del ministero ci sono tutti i candidati con relativo cv e casellario giudiziale (con i DATI SENSIBILI INTR… - Corriere : Calenda: «Credo saremo a doppia cifra e sopra la Lega». Meloni: ho i nomi per il governo ma non li dico - VerdeVetriolo : RT @EssereAnimali: Mancano pochissimi giorni alle elezioni ?? Ma qual è la posizione dei principali partiti sulle questioni legate alla tu… - palermo24h : Messina. Elezioni Politiche 2022, presentazione candidati Alleanza Verdi Sinistra Italiana -