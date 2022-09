Donna trovata morta in casa | fermato il fratello

(Di mercoledì 21 settembre 2022) Nell’ambito dell’indagine per l’omicidio delladi 46 anniquesta mattina a Signa in provincia di Firenze, in un’abitazione in via Don Minzoni 18, i carabinieri hanno sottoposto a fermo ndiziato di delitto ildella vittima. L’omicidio sarebbe avvenuto al culmine di una lite per motivi economici. I militari dell’Arma hanno ricostruito in poche ore la dinamica dei fatti con l’ausilio della Sis del Reparto operativo, coordinati dal pubblico ministero di turno Vito Bertoni. Ieri sera, spiegano i carabinieri, si era presentata nella caserma di Signa la moglie deldella vittima denunciandone la scomparsa. L’uomo, 50 anni, secondo quanto riferito dalla moglie, aveva deciso di allontanarsi dalla propria abitazione, dove conviveva con la famiglia, per andare a trascorrere ...

Agenzia_Ansa : Una donna di 46 anni è stata trovata morta nella sua abitazione a Signa, in provincia di Firenze. I carabinieri sul… - iltirreno : Delitto in provincia di Firenze: la vittima è una donna di 46 anni - zazoomblog : Firenze donna trovata morta nel proprio appartamento: fermato il fratello è accusato di omicidio - #Firenze #donna… - infoitinterno : Firenze, donna trovata morta nel proprio appartamento - Paolameno : RT @fattoquotidiano: Firenze, donna trovata morta nel proprio appartamento: fermato il fratello, è accusato di omicidio -

È stato messo in stato di fermo il fratello dellamorta in casa a Signa , in provincia di Firenze . L'accusa è di omicidio , che sarebbe avvenuto questa mattina, 21 settembre, al termine di una lite per motivi economici . Secondo le ...Unadi 46 anni è statamorta nel suo appartamento nel centro di Signa, piccola cittadina in provincia di Firenze. Lasarebbe stata soffocata . I sospetti dei carabinieri, che ora ...Nell’ambito dell’indagine per l’omicidio della donna di 46 anni trovata morta questa mattina a Signa in provincia di Firenze, in un’abitazione in via Don Minzoni 18, i carabinieri hanno sottoposto a f ...È stato messo in stato di fermo il fratello della donna trovata morta in casa a Signa, in provincia di Firenze. L’accusa è di omicidio, che sarebbe avvenuto questa mattina, 21 settembre, al… Leggi ...