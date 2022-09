(Di mercoledì 21 settembre 2022) "La destra irpina, come quella nazionale, non ha proposte per contrastare la crisi, né perviare ildelle famiglie causato dal carovita. L'unico ritornello che ascoltiamo, non senza ...

GazzettAvellino : Disagio sociale, Ardolino (Acai): meglio Rdc che sussidi alle imprese. - libellula58 : RT @natabalzana: @qO__Qp E invece prepariamoci a un’economia di guerra: tutto il superfluo sarà tagliato, il razionamento energetico avverr… - AgneseLucrezia : Ovunque vada sento e vedo disagio economico e sociale .Mentre dal distretto'Capitol City New York'l'esaltato và bea… - natabalzana : @qO__Qp E invece prepariamoci a un’economia di guerra: tutto il superfluo sarà tagliato, il razionamento energetico… - MemoriaLiquida : @Micheles7500 @FantuzziF Non possono piantarla. Questa faccenda, tranne rarissimi casi, è l'alibi perfetto di chi m… -

"La destra irpina, come quella nazionale, non ha proposte per contrastare la crisi, né per alleviare ildelle famiglie causato dal carovita. L'unico ritornello che ascoltiamo, non senza ipocrisie e giochetti, è la volontà di eliminare il reddito di cittadinanza. A chi è ricco e non paga le tasse,...E non è infrequente che ilnasconda un Dsa o un disturbo dello spettro autistico. Una ... Quello stesso desiderio che è invece terribilmente frustrato dall'interazione', continua Isoli. ...Molte le segnalazioni di cittadini esasperati dalla violenza gratuita di gruppi di giovani che molestano e torturano i gatti del paese. L'Amministrazione comunale invita i cittadini a sporgere denunci ...Tra pochi giorni si vota e in tanti si interrogano sul perché si tema, ancora una volta, un significativo astensionismo prevalentemente giovanile e meridionale. La politica sembra non scaldare più com ...