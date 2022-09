Cerignola: apre il centro residenziale di inclusione sociale e formazione per immigrati In via Gran Sasso (Di mercoledì 21 settembre 2022) Di seguito un comunicato diffuso da Rete oltre: Il “centro residenziale di inclusione sociale e di formazione per immigrati” di Cerignola è stato inaugurato venerdì sera alla presenza delle istituzioni locali e della comunità. Il bene, sito in Via Gran Sasso (angolo via Falcone), è immaginato come un centro servizi per il contrasto alla povertà, all’emarginazione sociale, all’accoglienza e all’orientamento dei senza dimora e dei cittadini miGranti che risiedono nei comuni dell’Ambito Territoriale di Cerignola. La cosiddetta “Stecca di San Samuele”, che versava in condizioni di abbandono, è stata recuperata, ristrutturata e riqualificata con risorse del Programma ... Leggi su noinotizie (Di mercoledì 21 settembre 2022) Di seguito un comunicato diffuso da Rete oltre: Il “die diper” diè stato inaugurato venerdì sera alla presenza delle istituzioni locali e della comunità. Il bene, sito in Via(angolo via Falcone), è immaginato come unservizi per il contrasto alla povertà, all’emarginazione, all’accoglienza e all’orientamento dei senza dimora e dei cittadini miti che risiedono nei comuni dell’Ambito Territoriale di. La cosiddetta “Stecca di San Samuele”, che versava in condizioni di abbandono, è stata recuperata, ristrutturata e riqualificata con risorse del Programma ...

