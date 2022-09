Buon compleanno Vittorio Giacopini | Gabriele Prunai | Andrea Piergentili…

(Di mercoledì 21 settembre 2022) Ombretta Colli, Ivano Fossati, Maurizio Cattelan, Rodolfo de Laurentiis, Giovanni Ferrero, Roberto Muzzi, Filippa Lagerback, Giuliano Giannichedda, Carlo Fidanza, Luigi Gallo, Francesca Bonomo, Marcelo Estigarribia, Roberto Santamaria,Ferraresi,Oldani, Eleonora Buiatti, Daniele Ragatzu, Elena Vallortigara, Ludovico Carminati, Elisabetta Preziosa, Lorenzo Bilotti… Oggi 21 settembre compiono gli anni:, giornalista, saggista, scrittore;, manager;Piergentili, manager; Giovanna Pini, pedagogista, regista, attrice; Adriano Monti, scrittore, docente; Alessandro Carri, politico; Osvaldo de Micheli, giornalista, sceneggiatore; Enrico Conca, ex calciatore; Virgilio Pallini, imprenditore; Franco Cocco, scrittore; Bruno ...

ciropellegrino : Buon compleanno Giancarlo, giornalista-giornalista. #GiancarloSiani - teatrolafenice : Buon compleanno Sophia!! È stato davvero speciale averti come nostra ospite qui assieme a Bob Wilson e non dimentic… - chetempochefa : Facciamo tanti auguri di buon compleanno alla grande #SophiaLoren che oggi compie 88 anni ?? - monsaneli : RT @Julieta451: Buon compleanno, Sophia Loren. - GuarroPas : @martabassof Buon compleanno -

E, in conclusione, ha rivolto un affettuoso augurio dia Belén. I problemi di salute di Cecilia Rodriguez negli scorsi giorni hanno generato sospetti e chiacchiericci tra i fan. ...... Amadeus (che in una recente puntata ha fatto una battuta amara ) stasera ha chiuso la trasmissione facendo gli auguri dia Sophia Loren, che oggi compie 88 anni, lanciando quindi il ...Cecilia Rodriguez confessa su Instagram di avere qualche problema di salute e di doversi sottoporre ad una dieta specifica: il messaggio ai followers ...Sophia Loren è l'ultima grande diva del ventesimo secolo e, forse, del cinema in generale: la vediamo con Charlie Chaplin, con la Regina Elisabetta II, con Walt Disney, Alberto Moravia, Marlon Brando, ...