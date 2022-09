Bennacer Milan, accelerata per il rinnovo: il Diavolo spinge (Di mercoledì 21 settembre 2022) Ripartono i contatti tra Milan e Bennacer per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2024. In arrivo un nuovo appuntamento In casa Milan il tema rinnovi resta un argomento caldo. Tra questi c’è quello del centrocampista Bennacer, autore di un grande inizio di stagione. Come scrive il Corriere dello Sport, i dialoghi tra il club e l’entourage dell’ex Empoli per rinnovare il contratto in scadenza nel 2024 sarebbero ripartiti con velocità. Il Milan vuole prolungare con l’algerino, con cui si era raggiunto un accordo di massima nella scorsa primavera, salvo poi un repentino cambio di piani. Ora si può andare spediti verso la fumata bianca. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 21 settembre 2022) Ripartono i contatti traper ildel contratto in scadenza nel 2024. In arrivo un nuovo appuntamento In casail tema rinnovi resta un argomento caldo. Tra questi c’è quello del centrocampista, autore di un grande inizio di stagione. Come scrive il Corriere dello Sport, i dialoghi tra il club e l’entourage dell’ex Empoli per rinnovare il contratto in scadenza nel 2024 sarebbero ripartiti con velocità. Ilvuole prolungare con l’algerino, con cui si era raggiunto un accordo di massima nella scorsa primavera, salvo poi un repentino cambio di piani. Ora si può andare spediti verso la fumata bianca. L'articolo proviene da Calcio News 24.

