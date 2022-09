Alzheimer, Roche conferma il suo impegno in ricerca e sviluppo (Di mercoledì 21 settembre 2022) MONZA (ITALPRESS) – L'Alzheimer rappresenta una delle principali sfide di salute che la società odierna si ritrova ad affrontare. E' un problema sociale i cui numeri sono destinati ad aumentare significativamente nei prossimi anni: entro il 2050, infatti, circa 140 milioni di persone saranno affette da demenza – l'Alzheimer ne è la forma più comune. E' una patologia che, come forse nessun'altra, ha un profondo impatto sulla vita delle persone che ne sono affette e delle loro famiglie: attacca l'identità dell'individuo, cancellandone il passato e il futuro, rubandone i ricordi e rendendo impossibili semplici gesti quotidiani.E' dunque fondamentale continuare ad investire in ricerca e sviluppo di soluzioni diagnostiche e terapeutiche che possano aiutare a comprendere meglio come la malattia si sviluppa e progredisce, a ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 21 settembre 2022) MONZA (ITALPRESS) – L'rappresenta una delle principali sfide di salute che la società odierna si ritrova ad affrontare. E' un problema sociale i cui numeri sono destinati ad aumentare significativamente nei prossimi anni: entro il 2050, infatti, circa 140 milioni di persone saranno affette da demenza – l'ne è la forma più comune. E' una patologia che, come forse nessun'altra, ha un profondo impatto sulla vita delle persone che ne sono affette e delle loro famiglie: attacca l'identità dell'individuo, cancellandone il passato e il futuro, rubandone i ricordi e rendendo impossibili semplici gesti quotidiani.E' dunque fondamentale continuare ad investire indi soluzioni diagnostiche e terapeutiche che possano aiutare a comprendere meglio come la malattia si sviluppa e progredisce, a ...

