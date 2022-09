Viaggio di Letta a Berlino, Meloni: «Spero che tu non sia andato a barattare l’interesse nazionale» (Di martedì 20 settembre 2022) ‘Mi sto candidando a monaco tibetano in questa campagna elettorale che non mi è piaciuta. Cerco di non cedere alle provocazioni…”. Lo ha ribadito ancora una volta Giorgia Meloni intervistata da ‘Rainews24’. La leader di FdI non ha potuto non stigmatizzare come i toni usati dal “Pd in questa campagna elettorale” siano stati da “partito estremista. Le parole di Emiliano sono state gravissime ed è ancor più grave che non abbia ritenuto di doverle correggere. Se lo avessi fatto io, sarebbero arrivati i caschi blu…”. E a proposito del Pd, di toni e di comportamenti, Giorgia Meloni ha tenuto a stigmatizzare come a cnque giorni dal voto Enrico Letta sia andato a cercare il sostegno della Spd, il partito dei socialdemocratici che governa in Germania. Il quale ha fatto quel che il segretario dem si attendeva, spuitare veleno ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 20 settembre 2022) ‘Mi sto candidando a monaco tibetano in questa campagna elettorale che non mi è piaciuta. Cerco di non cedere alle provocazioni…”. Lo ha ribadito ancora una volta Giorgiaintervistata da ‘Rainews24’. La leader di FdI non ha potuto non stigmatizzare come i toni usati dal “Pd in questa campagna elettorale” siano stati da “partito estremista. Le parole di Emiliano sono state gravissime ed è ancor più grave che non abbia ritenuto di doverle correggere. Se lo avessi fatto io, sarebbero arrivati i caschi blu…”. E a proposito del Pd, di toni e di comportamenti, Giorgiaha tenuto a stigmatizzare come a cnque giorni dal voto Enricosiaa cercare il sostegno della Spd, il partito dei socialdemocratici che governa in Germania. Il quale ha fatto quel che il segretario dem si attendeva, spuitare veleno ...

