Un Posto al Sole, anticipazioni 20 Settembre 2022 (Di martedì 20 settembre 2022) Si rinnova questa sera, alle 20.50 su Rai Tre l'appuntamento quotidiano con "Un Posto al Sole", la soap opera italiana più longeva della televisione di Stato. Di seguito tutte le anticipazioni e le curiosità. "Un Posto al Sole", spoiler: Palazzo Palladini col fiato sospeso A Palazzo Palladini c'è grande preoccupazione per ciò che è accaduto a Marina (Nina Soldano) e Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli), e tutti gli abitanti mostrano alla coppia enorme solidarietà mentre la Polizia indaga sulla matrice dell'attentato. Nel frattempo a Viola (Ilenia Lazzarin) viene offerto un contratto annuale come supplente nella scuola di Bianca (Sofia Piccirillo) , ma la donna è dubbiosa, non sa se accettare il nuovo incarico: da una parte è sicura che impegnarsi nel lavoro possa aiutarla a riprendersi più ...

