Ultime Notizie – Elezioni 2022, Letta: “Rafforzeremo il reddito di cittadinanza” (Di martedì 20 settembre 2022) “Il reddito di cittadinanza fa parte del nostro programma elettorale. Noi siamo per il rafforzamento del reddito nella parte che non ha funzionato, che è quella che lo lega al mercato del lavoro. Siamo per il mantenimento del reddito sulla parte di contrasto alla povertà e alla marginalità, ma il nostro programma su questo è molto chiaro”. Lo ha detto il segretario del Pd Enrico Letta, questa mattina in visita agli scavi di Pompei con il ministro della Cultura Dario Franceschini. “Noi abbiamo bisogno di contrastare nel nostro Paese marginalità e povertà. Gli strumenti sono il reddito di cittadinanza, da riformare e rafforzare, e il salario minimo per contrastare il lavoro povero, i 4 milioni di lavoratori che hanno un’attività che li porta a guadagnare meno dei ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 20 settembre 2022) “Ildifa parte del nostro programma elettorale. Noi siamo per il rafforzamento delnella parte che non ha funzionato, che è quella che lo lega al mercato del lavoro. Siamo per il mantenimento delsulla parte di contrasto alla povertà e alla marginalità, ma il nostro programma su questo è molto chiaro”. Lo ha detto il segretario del Pd Enrico, questa mattina in visita agli scavi di Pompei con il ministro della Cultura Dario Franceschini. “Noi abbiamo bisogno di contrastare nel nostro Paese marginalità e povertà. Gli strumenti sono ildi, da riformare e rafforzare, e il salario minimo per contrastare il lavoro povero, i 4 milioni di lavoratori che hanno un’attività che li porta a guadagnare meno dei ...

SkyTG24 : Alluvione Marche, procuratrice Ancona: “È mancata l’allerta da Regione a Comuni' - enpaonlus : Cagnolina abbandonata in strada, Lala: “randagismo non si combatte con il silenzio” Quando anche l’Assessore dichia… - Corriere : 007 Usa: «Dalla Russia oltre 300 milioni di dollari a partiti, dirigenti e politici di 20 Paesi» - Profilo3Marco : RT @Corriere: L’Spd: vinca Letta e non la postfascista Meloni. La leader FdI: non ci facciamo intimidire - bizcommunityit : Ucraina ultime notizie. Kiev: distrutto traghetto con soldati russi. Gli Usa non escludono fornitura ... -