Ucraina, Borrell: "Continueremo a finanziare la consegna di armi" (Di martedì 20 settembre 2022) "Vogliamo promuovere il supporto internazionale per l'Ucraina, non solo in quanto nostro partner, ma poiche' convinto che difenderla significa proteggere i principi della legge internazionale che ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 20 settembre 2022) "Vogliamo promuovere il supporto internazionale per l', non solo in quanto nostro partner, ma poiche' convinto che difenderla significa proteggere i principi della legge internazionale che ...

guerraucrainait : Ucraina, Borrell: 'Continueremo a finanziare la consegna di armi' - Mondo - Agenzia ANSA Data: 20 Sep 2022 07:11 F… - enricofe2 : Durante un incontro informale a New York, i ministri degli Esteri di 27 Stati membri dell'UE hanno discusso della c… - ilgrilloparlan2 : RT @TgLa7: Le parole pronunciate da Draghi a New York in occasione del premio statista dell'anno. Per l'Alto rappresentante per gli Affari… - liviofiorillo : RT @TgLa7: Le parole pronunciate da Draghi a New York in occasione del premio statista dell'anno. Per l'Alto rappresentante per gli Affari… - TgLa7 : Le parole pronunciate da Draghi a New York in occasione del premio statista dell'anno. Per l'Alto rappresentante pe… -